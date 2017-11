Cher, Diana Ross, Donna Summer ...

× Erweitern ohn Morales presents The M+M Mixes Vol. 4 The Ultimate Collection

... und einige ausgewählte andere Künstler und Szenegrößen versammelt diese Zusammenstellung von John Morales.

Auf „John Morales presents The M+M Mixes Vol. 4 – The Ultimate Collection“ gibt es – versammelt auf vier CDs oder zwei Doppelvinyls – eine satte Werkschau, die zeigt, was alles Disco sein konnte und in den Klubs abräumte.

Unsere Anspieltipps sind Cher „Take Me Home“, Diana Ross „No One Gets The Prize“ (in einer über 10 Minuten langen Version!), MFSB „Love Is The Message“ (der Track von 1973 wurde zu einem DER Lieder, die House möglich machten) und natürlich Donna Summers „Heaven Knows“.

John Morales presents M&M Mixes Vol. 4

Eine wahrlich gelungene Zusammenstellung, die labelübergreifend, u. a. Sony Music und Universal Music ließen John Morales in ihren Archiven stöbern, bisher unveröffentlichte, recht lange und auch speziell für die Klubs komponierte Versionen dieser Hymnen hören lässt. Toll!

http://www.bbemusic.com