Oops... Britney Spears kommt!

In den Sparkassenpark nach Mönchengladbach. Und nach Berlin. Das ist kein verfrühter Aprilscherz, die „Toxic“-Sängerin kommt wirklich.

Die hitgefüllte Pop-Revue „Britney: Piece of Me“ bringt erst am 6. August in der Berliner Mercedes-Benz Arena die Fanmassen zum Ausrasten, dann am 13. August die Fans im Sparkassenpark Mönchengladbach – das klingt jetzt popeliger als der Ort ist.

Los ging alles vor 20 Jahren mit „… Baby One More Time“, seitdem landet Frau Spears mit Hits wie „Born to Make You Happy“, „Oops...I Did It Again“, „I’m a Slave 4 U“, „Work Bitch“ sowie „Lucky“ immer wieder große Charterfolge.

Richtig cool wurde sie dann 2007 mit „Gimme More“ und durch ihre Zusammenarbeit mit Robyn: „Piece of Me“. Im August 2018 heißt es jetzt: Satt bumsen die Bässe, süß flüstert und singt die Femme Fatale, geil knarzen die Vocoder und Synthesizer – yo, Britney ist in Germany, um uns ihre Definition von Popmusik nahezubringen!

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 26.1.2018, 10 Uhr, www.eventim.de