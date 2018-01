Vereint: Bright Light Bright Light und Erasure

× Erweitern BLBL-Foto: N. Blumenthal / Erasure-Foto: D. Gild Bright Light Bright Light Erasure

Gleich drei queere Helden der Musikwelt kommen live nach Deutschland: die zwei Kerls von Erasure und Rod Thomas aka Bright Light Bright Light.

Mit „World Be Gone“ landeten Erasure einmal mehr in den Top 10 der UK-Charts, klar, dass man mit diesem Erfolg im Gepäck auf Tour geht. Dafür taten sich Vince und Andy, die mit Hits wie „Always“, „Breathe“ und „Stop“ die Popwelt bereicherten, mit Bright Light Bright Light (BLBL) zusammen.

Und der Mastermind der Band BLBL Rob hat mit „Choreography“ auch ein klasse Album am Start – auf dem auch Elton John zu hören ist!

„Dieses Album ist so nah dran an dem was es sein sollte“ sagt er über das neue Album und schaut dabei selbst noch etwas erschrocken aus, wie es ihm gelungen ist, feinsten Pop-Feenstaub über das Projekt zu streuen. „Es ist wirklich was Spezielles für mich. Es ging darum ein Album aufzunehmen, was mir sehr wichtig ist und mit Leuten zu arbeiten denen es auch sehr wichtig ist. Dann macht es wirklich Spaß.“

Erasure und Bright Light Bright Light live:

27.2. Köln, E-Werk, 28.2. Hamburg, Mehr Theater, 1.3. Berlin, Columbiahalle, 3.3. Leipzig, Haus Auensee, 4.3. München, Tonhalle, 5.3. Frankfurt, Batschkapp, 7.3. Hannover, Capitol, eventim