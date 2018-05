Boy, I'll House Ya

× Erweitern Party

Milk & Sugar melden sich mit einer discoiden Vocal-House-Werksammlung der Extraklasse zurück.

Auf „STARDUST“ finden sich neben Giorgio Moroder und Boris Dlugosch auch weitere Größen der Klubwelt wie etwa Full Intention, Claptone und Bobby D'Ambrosio. Die 2CD strotzt nur so vor Klassikern, präsentiert aber auch Neues. Alles meisterlich von dem DJ- und Produzenten-Duo Milk & Sugar zusammengestellt. Unsere Anspieltipps sind „Sing It Back (Boris Dlugosch Reprise)“ von Moloko und die Kings of Tomorrow mit „Kaoz (Original Mix)“.

