Live 2018: Boy George & Culture Club

× Erweitern Boy George Culture Club

Vor 20 Jahren kam es in die Gänge, das Comeback von Culture Club. 1998 schoss die erste Single der Wiedervereinigten, „I Just Wanna Be Loved“, auch sofort in die Top 5 der UK-Charts. Seitdem machen Culture Club & Boy George immer wieder zusammen Musik, wenn Boy sich auch phasenweise vor allem auf seine erfolgreiche DJ-Karriere konzentriert.

2018 stehen zwei Auftritte in Deutschland für das Quartett an – übrigens in der 1981er-Originalbesetzung! Gemeinsam musizieren sie am 4. Dezember in Köln und am 5. Dezember in Berlin, der Vorverkauf startet heute (Mehr Infos unten).

Culture Club waren die Sensation der 1980er und verkauften dank Hits wie „Karma Chameleon“, „Move Away “ und „Do You Really Want to Hurt Me?“ über 50 Millionen Tonträger. 1987 legte Boy George solo los und führte u. a. mit „Everything I Own“ die Charts an. Es folgten für ihn weitere Hits mit etwa Mark Ronson („Somebody to Love Me“), den Pet Shop Boys („The Crying Game“) und als Jesus Loves You („Bow Down Mister“, „Sweet Toxic Love“ ...), vor allem machte er aber als DJ und durch zahlreiche (Sex-)Skandale von sich Reden. Seit ein paar Jahren ist aber Ruhe an dieser Front und George macht mit seinen Jungs dasselbe wie damals: sehr, sehr gute Musik.

Boy George and Culture Club: „Life“-Tour

4.12. Köln, Palladium (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr)

5.12. Berlin, Verti Music Hall (Einlass: 18 Uhr 30, Beginn: 20 Uhr)

Ab 15.5. 10 Uhr: www.eventim.de, ab 18.5.: www.myticket.de, www.Adticket.de