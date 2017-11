Björk: „Ich kann es kaum erwarten, dass Du es hörst.“

× Erweitern Foto: Santiago Felipe Björk

Die mystisch-abgedrehte Kreative aus Island meldete sich kürzlich via E-Mail aus den Arbeiten zu ihrem anstehenden Comeback zurück.

„Ende November wird mein neues Album „Utopia“ erscheinen. Ich kann es kaum erwarten, dass Du es hörst. Ich hoffe, dass Du es mögen wirst!“, freut sich die 51-Jährige. Gut zu wissen: Am 21. November wird sie 52 Jahre alt – und entdeckt wohl gerade ihre Sexualität neu. Oder warum hat sie sonst eine Vulva auf der Stirn, einen kleinen Penis im Schritt und einen Vogelembryo am Hals? Womöglich verstehe ich da (noch) was falsch, aber das ist ja das Schöne bei Björk: Bei ihr gibt es immer wieder was zu entdecken, zu lernen und auch mal zu schmunzeln. Über die Zusammenarbeit mit dem Künstler Jesse Kanda schwärmt sie: „Es war eine tiefe und erfüllend-fruchtbare Reise!“

„Utopia“ erscheint am 24.11. bei Embassy of Music.

Am 15. November veröffentlichte Björk die zweite Vorab-Single „Blissing Me". Hier das Video!

Bereits einige Wochen zuvor erschien „The Gate":

http://bjork.com