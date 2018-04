Bender & Schillinger mit queerem Video zu „Lovelesson“

Bender & Schillinger haben mit „Lovelesson“ ein bewegendes Musikvideo aus ihrem aktuellen Album „Dear Balance“ veröffentlicht. Aus Hass wird Liebe. Passend zum Text über das Coming-out eines jungen Mannes.

Bender & Schillinger setzen mit ihrer 3. Single „Lovelesson“ ihres Albums „Dear Balance“ ein weiteres markantes Zeichen und zeigen, dass Musik und politische Haltung harmonisch zusammengehören können.

Der Song erzählt die Coming-out-Geschichte eines jungen Mannes, der in einem konservativem, streng religiösem Umfeld in Amerika aufwächst. Die „Liebeslektionen" des Vaters bestehen aus Gewaltausübung bis hin zum Mord an seinem eigenen Sohn.

Im Video geht es um die Liebe zwischen zwei Männern. Dabei wandelt sich die Szenerie im Verlauf des Videos von einer Kampf- hin zu einer Liebesszene und bildet somit das bildliche Gegenstück zur textlichen Ebene, die den Verlauf der Entdeckung der Liebe bis hin zur maximalen Gewaltausübung – dem Mord – beschreibt. Der Kampf der beiden Männer stellt sich dabei zunächst als Kampf gegeneinander dar, ist aber auf einen zweiten Blick vielmehr ein innerlicher Kampf und ein Kampf um etwas – das Zulassen der (erotischen) Liebe zwischen den beiden Männern. Das Video wirft die Frage auf, wie Maskulinität und Körperlichkeit zusammenhängen und wie dieses Zusammenspiel stereotype Geschlechterrollen wie die des starken Mannes entwirft – und wie diese überwunden werden können. Indem nämlich klar wird, dass Berührung, vor allem zwischen Männern, immer kontextabhängig ist und dass es möglich ist, diesen Kontext zu verändern, indem man ihm eine neue Bedeutung einschreibt. Der Hintergrund – die anfeuernden Menschen – bleibt gleich, aber im Vordergrund hat die Berührung der beiden Männer durch den inneren Wandel plötzlich eine vollkommen andere Bedeutung.

Tourdaten:

23.4.18 – Hamburg | Astra Stube Musikkultur e.V.

24.4.18 – Berlin | Kantine am Berghain

25.4.18 – Dresden | Ostpol w/ Moglebaum

26.4.18 – Frankfurt | Ponyhof

27.4.18 – Düsseldorf | The TUBE

28.4.18 – Fröndenberg | Kulturschmiede Fröndenberg/Ruhr

29.4.18 – Kassel | Kulturzentrum K19

9.5.18 – (LUX) Luxemburg | Rotondes

11.5.18 – Saarbrücken | Kleiner Klub

12.5.18 – Würzburg | CAIRO, Jugendkulturhaus Würzburg

17.5.18 – Nürnberg | club stereo

18.5.18 – München | Backstage München

20.5.18 – Regensburg | Heimat Regensburg

24.5.18 – (FRA) Dijon | Péniche Cancale