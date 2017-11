× Erweitern Barbra Streisand

Mit „The Music…The Mem’ries…The Magic!“ meldet sich die Großartige mit einem Paukenschlag zurück. Am 8. Dezember erscheint ihr neues Album.

Das Live-Album, aufgenommen am 5.12.2016, wird in zwei physischen Versionen erhältlich sein: Einmal als Standard-CD mit den Konzert-Highlights (u. a. „No More Tears (Enough Is Enough)“ und „Papa, Can You Hear Me?“), sowie auch als Doppel-CD, die dann nicht nur das gesamte Konzert enthält, sondern auch Barbras Ansprachen vor und zwischen den einzelnen Liedern. Unsere Anspieltipps sind „Climb Ev’ry Mountain“ mit Jamie Foxx, „You Don’t Bring Me Flowers“ und „The Way We Were “. Danke, Babs.