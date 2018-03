Skandinavier mit Botschaft

× Erweitern www.instagram.com/asbjornmusic Asbjørn

Asbjørn aus Dänemark macht Popmusik. Und das erfolgreich, aber eben auch mit Botschaft. Und weit ab von ausgetretenen Eurodance-Pfaden. Seine Musik besteht ebenso bei Kulturliebhabern, die sonst lieber Indie-Elektro hören. Sein Album „BOY PWR“ unterstreicht seinen künstlerischen Anspruch.

„Ich möchte, dass wir mutiger sind. Ich möchte, dass wir uns einen Scheiß darum scheren, was die Gesellschaft als ‚maskulin‘ definiert, und anfangen, es für uns selbst zu definieren“, sagt Asbjørn über den Titeltrack seines Albums, das 2018 erscheinen wird. Boy Power statt Girl Power? Nein, nicht ganz. Das Stück sei eine „Ode an Girl Power, die das weibliche Ideal in der Popmusik verändert hat, sowie ein Appell an Jungs“ – da stimmen wir gerne mit ein, denn es gibt noch viel zu verändern in den Köpfen außerhalb der happy Instagram-Welt.

Und hier gibt es seinen neuen Clip zu „Nothing 2 Lose“:

