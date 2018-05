ASBJÖRN - WE & I

Der 25-jährige Musiker macht Pop mit einer starken Botschaft: Er möchte den Jungs mit seinen Liedern einen kleinen Tritt in den Allerwertesten geben, sich nicht länger hinter gesellschaftlich vorgefertigten Schablonen zu verstecken, sondern ihre eigene Identität auszuleben. Der charismatische Wahl-Berliner räumt mit seinem unerschrockenen Sound gründlich mit verstaubten männlichen Genre-Stereotypen auf.

„We and I is a fuck-you-but-I-love-you kind of song. Writing it was like taking back the power over my own heart, like a personal mantra to celebrate that, despite the heartache, someone finally hit me so hard that being myself was no longer enough; it had to be we instead of I.“ - Asbjřrn über den Song „We & I“