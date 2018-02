Annie Lennox live und auf Vinyl

× Erweitern Annie Lennox

Gleich zwei der Alben der Eurythmics-Sängerin erscheinen auf LP.

Und Die Stimme von „Sweet Dreams“, „Walking on Broken Glass“ und „There Must Be an Angel (Playing with My Heart)“ tritt auch live auf: Am 4. März im Londoner Sadler's Wells Theatre!

„Annie Lennox – An Evening of Music and Conversation“ soll ein Mix aus Live-Talkshow und multimedialem Konzertereignis werden. „Die kompletten Einnahmen aus dem Event kommen der gemeinnützigen Organisation The Circle zugute, die die Künstlerin gegründet hat, um Mädchen und Frauen in den ärmsten Ländern der Welt eine Stimme zu geben“, wird dazu verraten.

Beide Alben, „Medusa“ und „Diva“, warfen eine Reihe großer internationaler Hits ab, u. a. „No More I Love You’s“, „Why“ und „Little Bird“, die zeigten, dass Annie auch nach den Eurythmics eine stimmstarke Größe ist, mit der man rechnen kann und auch will. Jetzt gibt es Annies Solowerke nach und nach auf Vinyl, denn große Popmusik-Kunst will gesammelt werden – und zelebriert.