ABBA: neue Musik

Das ist doch echt der so oft zitierte Paukenschlag. Die vier von ABBA waren wieder zusammen im Studio.

Zum ersten Mal seit den beiden Top-10-Hits von 1982/1983 „The Day Before You Came“ und „Under Attack“ waren Anni-Frid, Agnetha, Benny und Björn gleichzeitig im Studio um zu musizieren. Der Zeitpunkt passt! Läuft doch 2018 auch der 2. „Mamma Mia!“-Film mit u. a. Cher und Meryl Streep an ... Der Anlass war das kommende ABBA Avatar Tour Project ... Wir halten Euch auf dem Laufenden!

