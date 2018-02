Zig-a-zig-ah: The Spice Girls 2018

× Erweitern Foto: www.facebook.com/SpiceGirlsNews Spice Girls

An dem einen Tag heißt es, sie kommen gemeinsam auf Tour, dann wird schon wieder dementiert.

Fest steht zumindest, dass im März der 1997er-Kinofilm in ausgewählten Kinos wieder läuft. Und dass die fünf Damen wieder gemeinsam an irgendetwas arbeiten. Doch woran? An neuer Musik? Womöglich, das wird dann aber auch gleich wieder dementiert, kaum ist es raus ...

Schön wäre es ja, denn die Fans verlangen danach. Das unterstreicht auch die Chartsstatistik – und die kann sich sehen lassen: Von 13 Singles erreichten 11 Platz eins der UK-Charts, eine Single Platz 11 und eine Platz 2 – wir gratulieren und bleiben am Ball!

UPDATE: Eben meldete The Sun, dass die Diven zwar nicht auf Tour gehen wollen, aber einige Konzerte geben werden – und ein TV-Feature ist im Gespräch.

Hier gibt es noch einen Nummer-eins-Hit aus dem Jahr 2000:

https://twitter.com/SpiceGirls_News

http://www.thespicegirls.com/

https://www.facebook.com/SpiceGirlsNews/