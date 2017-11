Christian Karlsson und Linus Eklöw sind ...

× Erweitern Foto: Katharina Næss Galantis

... Galantis. Das Dance-Duo aus Schweden tat sich jetzt mit dem australischen Durchstarter Throttle zusammen.

„Tell Me You Love Me“ heißt der neue Klubhit, der auch schon in der LGBTIQ*-Szene abräumt. Das Producer-Duo Christian Karlsson (ein Teil von Bloodshy & Avant und Miike Snow) und Linus Eklöw (Style of Eye) über den neuen Clip: „‘Tell Me You Love Me’ führt fort, was wir mit ‘Peanut Butter Jelly’ und ‘Love On Me’ begonnen haben … Die Trilogie endet mit einem nach vorn gehenden, Motown-besprenkelten Jackson-5-Kracher.“

Und Throttle fügt hinzu: „Ich freue mich riesig über die Veröffentlichung von ‚Tell Me You Love Me’. Der Song ist ein perfekter Mix der Stile von Throttle und Galantis.“

Hier ist ist das brandneue Video der drei Musiker:

Aufgepasst! Im Februar 2018 sind Galantis im Rahmen ihrer internationalen „The Aviary Tour“ in Deutschland unterwegs:

2.2.18 München, Tonhalle, 4.2.18 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle, 7.2.18 Hamburg, Mehr! Theater