2X KLUBMUSIK

Gleich zwei Underground-Veröffentlichungen im Herbst 2017 haben das Zeug dazu, die Klubs zum Brennen zu bringen.

1) Purple Disco Machine

Diese Maschine ist ein Mensch: Der DJ und Produzent Tino Piontek präsentierte Ende Oktober sein Album „Soulmatic“, auf dem sich – wirklich aufsehenerregende – Zusammenarbeiten mit Größen wie Ceelo Green, Faithless und Hannah Williams finden. Soulige Disco mit einem guten Rumms und sehr guten Musikspielereien. Einfach klasse. Unsere Anspieltipps sind „Let the Music Play“, „Body Funk“, der Vorab-Hit „Devil in Me“ und „Mistress“.

2) Douglas Greed und Fabian Kuss

Schmachtend, sehnsuchtsvoll, melancholisch singt der süße Fabian. Und Skin Douglas sorgt für die passenden Technolektro-Beats. Klasse! YEAH BUT NO (großes Bild oben) veröffentlichen Mitte November ihr Album „YEAH BUT NO“ und werden sicherlich auch dein Herz gewinnen. Unsere Anspieltipps sind „The Way We Chose“, „Chameleon“ und „Sand“.