KLUBKLASSIKER, DIE MAN BRAUCHT

Booka Shade

Ein Jahrzehnt nach der ersten Veröffentlichung bringen Booka Shade ihr legendäres erstes Album neu raus. Überarbeitet. Beziehungsweise weiterbearbeitet. Warum?

Nun, das verraten sie selbst: „Kein Song, kein Album ist jemals fertig. Es repräsentiert nur einen Status quo, eine Momentaufnahme. Den Moment, an dem man sich dazu entschließt, die Songs zur Veröffentlichung freizugeben. Doch sobald es dann erschienen ist, willst du es weiter verändern. Jeder Song und jedes Album: Sie bleiben immer ein Prozess“. Sollte man haben. Gut zu wissen: Am 4.11. sind sie in Berlin im Heimathafen zu erleben!

Das limitierte De-luxe-3LP-Boxset des Albums beinhaltet drei 12"-Vinyle, ein Bonus-Poster, exklusive Remix-Versionen und einen Download-Code für weiteres, bislang unveröffentlichtes Material.