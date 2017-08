Jetzt auf DVD: Oscar-Preisträger MOONLIGHT

3 Oscars für „Moonlight” – unter anderem „Bester Film”!

Am 26. Februar konnte dieser eindringliche Streifen gleich drei der begehrten Trophäen einheimsen (bei 8 Nominierungen): Bester Film, bester Nebendarsteller (Mahershala Ali) und bestes adaptiertes Drehbuch. „Moonlight“ ist ein eindringliches Plädoyer für Empathie, Toleranz und Verständnis.

× Erweitern Foto: DCM Moonlight

Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Barry Jenkins begleitet Chiron durch drei Phasen seines Lebens: Der 9-jährige Junge (gespielt von Alex Hibbert), den alle nur „Little“ nennen, wächst bei seiner drogensüchtigen Mutter in einem wenig glamourösen Viertel von Miami auf. Das stille, zurückhaltende Kind ist ein Außenseiter. Sein Mentor und Beschützer Juan (Mahershala Ali, „Luke Cage“) ist eine Art Vaterfigur für ihn. Später, als Teenager (Ashton Sanders, „Straight Outta Compton“) wird er an der Schule gemobbt und entwickelt zarte Gefühle für seinen Schulkameraden Kevin. Als Erwachsener (Trevante Rhodes), der sich inzwischen „Black“ nennt und in Atlanta zu einem harten Typen geworden ist, bringt ein Anruf seine Gefühlswelt und sein Leben durcheinander …

Man tut dem Film unrecht wenn man sagt es „geht um“ Rasse, oder Sexualität – vielmehr schafft es der Film, den Zuschauer im Herzen anzusprechen und zu Empathie und Selbstreflexion anzuregen, egal wie verschieden das eigene Leben von dem Chirons sein mag. Hier werden universelle Wahrheiten transportiert und das völlig ohne erhobenen Zeigefinger, sondern auf unkonventionelle und äußerst packende Weise. Acht Oscar-Nominierungen (inkl. „Bester Film“) und der Golden Globe für „Bestes Drama“ sprechen für sich. Unbedingt ansehen!

MOONLIGHT ist ab sofort auf DVD und Blu-Ray erhältlich!