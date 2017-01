Monika Treut wird mit dem Special TEDDY AWARD ausgezeichnet

Der diesjährige Special TEDDY AWARD geht an die deutsche Regisseurin, Produzentin und Autorin Monika Treut. Im letzten Jahr erhielt die Auszeichnung die US-amerikanische Produzentin Christine Vachon.

× Erweitern Foto: Ana Grillo Monika Treut

Monika Treut präge nicht nur das feministische und lesbische Kino seit den 80er Jahren, sondern auch die deutschsprachige unabhängige Filmszene und inspirierte als Wegbereiterin des New Queer Cinema bis hinein ins US-amerikanische Indie-Kino, so die Veranstalter in der Begründung. „Die Unerschrockenheit und der konventions-kritische Ansatz ihrer Sujets und Ästhetiken sind eng verwandt mit der befreienden Energie der Sponti-Bewegung der 70er-Jahre. Ihre Dokumentation Gendernauts gewann 1999 den TEDDY AWARD als bester Dokumentarfilm und Publikumspreise auf der ganzen Welt. Auf der Berlinale wurden seit ihrem Spielfilmdebüt 1985 mit Elfi Mikesch, Verführung: Die grausame Frau, mehr als zwölf ihrer Filme präsentiert."

2014 führte hinnerk anlässlich der Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg, dem ältesten und größten queeren Filmfestes Deutschlands ein intensives Gespräch mit der Regisseurin.

Aus Anlass der Preisvergabe im Rahmen der 31. TEDDY AWARDS am Freitag den 17. Februar zeigt das Panorama ihren zweiten Spielfilm, den Klassiker Die Jungfrauenmaschine, aus dem Jahr 1989.

Karten für die TEDDY AWARD Preisverleihung im Haus der Berliner Festspiele am 17.02.2017 erhältlich unter www.teddyaward.tv.