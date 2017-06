Moby: Musik for free. Aber bitte spendet.

× Erweitern Moby Der erfolgreiche Komponist liebt Tiere

Für etwas, das ihm am Herzen liegt. Und dem Musiker liegt einiges am Herzen, das wichtig ist. Die Natur zum Beispiel oder der Planet. Klingt ironisch? Meine ich nicht so.

Sein u. a. per E-Mail verbreitetes Statement dazu liest sich genau so:

"the music is free here, but if you want to pay for it just give money to your favorite charity. the issues that i'm personally most concerned about are: animal rights, factory farming, climate change, and women's rights. oh, and electoral reform here in the usa. but it's up to you!“

Sehr, sehr schön, das. Eine klasse Idee. Eine gute Aktion!

Moby, der Musiker

Seit 1982 hat der bisexuelle Glatzkopf eine der bemerkenswertesten Karrieren der zeitgenössischen Musikgeschichte vorgelegt: Von Punk (1982, und immer wieder auf den Alben), über Trance (z. B. „Go“ 1991 und „Feeling So Real“ 1995), Dance („Bring Back My Happiness“ 1995) bis hin zu Depri (1999 „Why Does My Heart Feel So Bad?“), Pop („Lift me Up“ 2005) und Vocal House („Disco Lies“ 2008). Kann man so viel Stile so beherrschen, dass es immer fett und ideal klassisch wird?! Ja. Er kann es.

Denn was Moby von vielen seiner Musik-Zeitgenossen abhebt, ist die Wertschätzung traditioneller Liedstrukturen, um neue Verschmelzungen zu erzielen. Bei den Aufnahmen zu dem Lied „Hyenas“ etwa arbeitete Moby mit einer Exil-Algerierin zusammen. Entdeckt hat er sie übrigens, als sie in einer Karaoke-Bar in New York in phonetischem Englisch James Brown sang. Danke!

Hier geht es zum LEGALEN Dowonload der Rock-Mucke:

http://mobyandthevoidpacificchoir.com/