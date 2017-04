DAS COMEBACK VON LIFE OF AGONY

Das neue Album der Rock-Metal-Band Life of Agony mit der transsexuellen Frontfrau Mina Caputo steht in den Startlöchern, die Charts zu erobern.

„A Place Where There's No More Pain“ heißt das Werk. Dramatisch. Und nicht weniger dramatisch-gefühlvoll ging es ja auch bisher zur musikalischen Sache. Es ist das erste Album der Band seit 12 Jahren, Grund hierfür war, dass Keith Caputo zu Mina Caputo wurde, zum anderen, dass Mina (Jahrgang 1973) einige Soloalben veröffentlichte. Unser Anspieltipp ist „Song for the Abused“.

Hier ein Video, welches ihr Coming-out als Transfrau gut dokumentiert:

Und noch ein Interview: