★★ MIKA ★ PARIS ★★

MIKA 2016

„Boum Boum Boum“ : „Für mich ist alle Musik erst einmal gleich, egal, ob sie aus Ägypten kommt, Klassik oder schwedischer Pop ist. Diese Einstellung beeinflusst auch, wie ich meine Platten mache. Es gibt für mich keine Genre-Grenzen“, verriet uns MIKA einmal im Interview, nun, das bemerkt man auch in seinen Konzerten.

Der vor allem in Italien und Frankreich erfolgreiche Popper, geboren in Beirut, veröffentlichte gerade eine neue DVD: „MIKA LOVE PARIS – LIVE À BERCY“ und bietet grandiose Showeinlagen und klasse live umgesetzte Hits wie „Relax (Take It Easy)“, „We Are Golden“, „Talk about You“ und „Big Girl (You Are Beautiful)“