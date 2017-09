× Erweitern Johan Schäfer

Ab dem 15.9. ist die herausragende Kunst von Johan Schäfer in der Paul Roosen Contemporary zu erleben.

„Mega sagt man nicht“ ist ein kunstvoller Blick auf die Gesellschaft – stilecht mit Turnschuhen und Crystal-Aufdruck ... Studiert hat der 1981 in Hamburg geborene Maler von 2009 bis 2012 in der Fachklasse von Prof. Peter Bömmels an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Danach war Johan Schäfer dessen Meisterschüler.

15.9. – 8.10., Johan Schäfer: Mega sagt man nicht, Paul Roosen Contemporary, Paul-Roosen-Straße 43, 22767 Hamburg, hier geht es zur Vernissage

http://www.johanschaefer.de/