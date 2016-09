MAXIM

Auf „Das Bisschen was wir sind“ entführt der Wahl-Kölner seine Hörer in facettenreiche Gefilde und demonstriert eindrucksvoll, was anspruchsvollen, zeitgemäßen Pop ausmacht: messerscharfe Sezierungen zwischenmenschlicher Beziehungen, ein Gespür für emotionsgeladene Dichtung sowie eingängige Melodien, die sich einem erst langsam, dann immer schneller in die Hirnwindungen schrauben. Darunter auch Songs über die Liebe, sie ist und bleibt das große Thema seiner Popmusik.