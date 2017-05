× Erweitern Foto: privat Marlon Roudette

Hier ist das neue Video des Mannes, der uns schon „When the Beat Drops Out“ und „New Age“ brachte – und als Sänger mit und bei Mattafix abräumte: Marlon Roudette.

Sein neues Lied „Ultra Love“ hat wirder das Zeug einmal mehr Platz eins der Chart zu erreichen. Gönnen würden wir es ihm!

https://www.facebook.com/marlonroudette

„We feel ultra love in the air!“ – so klingt der Sommer. Und passt auch zu all den CSDs.