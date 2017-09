Mariah Carey gibt uns, was wir wollen?!

× Erweitern Mariah Carey Christmas

Ende November ist sie da, die erste Weihnachts-DVD der poppigen Soulerin: „All I Want for Christmas Is You“. Satte 23 Jahre nach der Erstveröffentlichung ihres mittlerweile erfolgreichsten Liedes erscheint dieses drollige Teil.

Und das die (nicht nur jungen) Zuschauer sofort glücklich und „weihnachtsglitzerig“ macht, denn es ist ein animiertes Abenteuer: Erzählt wird die Geschichte der kleinen Mariah, die sich einen Welpen wünscht ...

Gut zu wissen: Die DVD bietet drei klassische Weihnachtslieder der Diva, u. a. ihren Welthit „All I Want for Christmas Is You“, sowie ihr bald erscheinendes neues Lied „Lil Snowman“. Und das ist echt gute Musik! Die Gospelchöre, die Bilderchen und die tollen Beats tun ihr Übriges, um die 82 Minuten lange DVD zu einem echten Muss zu machen.

Kitschig? Ja, aber super kitschig und daher GEIL, pardon, camp, nein, lustig.

Wir verlosen das Werk:

