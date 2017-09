Schatten und Reflexionen aus der großen Zeit des italienischen Kinos, den 1960er-Jahren.

Das ist der zeitliche Rahmen, in den Soft-Cell-Star und Schwulenikone Marc Almond seine Interpretationen auf „Shadows and Reflections“ einbindet, ohne dabei unmodern zu wirken. Opulent orchestriert wie gewohnt, dabei aber auch gefühlvoll sanft – Marcs Partner John Harle schafft es, Lieder von Burt Bacharach, The Action, The Yardbirds, Bobby Darin, Julie Driscoll, Billy Fury und den Young Rascals so umzugestalten, dass sie wirken, als hätte Almond sie schon immer gesungen. Dieser gab seinen Fans mit auf den Weg, dass vielleicht einige sie nicht kennen werden: „Diese Lieder müssen einfach nur wieder da raus gebracht werden, damit die Menschen sie hören können. Indem ich sie singe, eröffne ich sie einem anderen Publikum und bringe sie zurück ins Licht.“ Wir dürfen gespannt sein.

www.marcalmond.co.uk

Marc Almond „Shadows and Reflections“, VÖ: 22.09.2017