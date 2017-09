Mann fühlt sich DISCO!

× Erweitern Salsoul Records

Was Anfang der 1970er in Frankreich, den USA und Deutschland etwa zeitglich aus unterschiedlichsten Musikarten heraus entstand, lässt bis heute tanzen. Ein wichtiges Label war dabei Salsoul Records.

Ausgewählte Tracks dieses legendären Labels hat nun Dimitri from Paris (1963 in Istanbul geboren, griechischer Abstammung) für die 2CD und 2LP „Salsoul Mastermix“ neu erschaffen – übrigens ausschließlich mit ORIGINALEN Tonspuren, es kommt also kein 2017-Bass-Drum-Wumms dazu, es ist alles mit den alten Bauteilen neu(er) komponiert.

Schon seit einigen Jahren begeistert Dimitri mit seinen Remixen, etwa von Chic „I Want Your Love“ oder „The Boss“ von Diana Ross. Jetzt sind erneut Salsoul Records dran. Wir freuen uns!

https://salsoul.lnk.to/dimitrifromparisFA

× Erweitern Salsoul Records