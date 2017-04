× Erweitern Mando Diao FOTO: CHARLI LJUNG

„Dance With Somebody“, „Long Before Rock ’N’ Roll“, „Gloria“ oder auch „Good Morning, Herr Horst“ – Mando Diao rocken sich schon seit einigen Jahren erfolgreich in die Ohren der Menschen und trugen auf jeden Fall zum noch immer andauernden Rock-Hype bei. Und jetzt haben die fünf sexy Schweden ein neues Album am Start: „Good Times“ – und diese super Scheibe werden diese super Typen auch bald schon live vorstellen. Hurra!

Mando Diao: „Good Times“, VÖ: 12. Mai