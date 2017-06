„Make America Femme Again" – Cazwell mit Haltung

Der queere Rapper Cazwell meldet sich mit einem Trump-kritischen Beitrag zurück und greift dafür tief in die Stereotypenkiste. Klasse!

Foto: Video Still

Der neue Titel „Loose Wrists" bedeutet übersetzt soviel wie „lose Handgelenke" und wird als Schmähbegriff für tuntiges Verhalten genutzt. Klar, dass Cazwell das ausnutzt, um seine maskuline Boygang einmal alle Vorurteile durchspielen zu lassen und sie in Spitzenhosen und -Hemden tanzen zu lassen.

Cazwell zu der Spitzenmode:

„Ich war von der Reaktion überrascht, weil die Outfits weit konservativer sind als die oberkörperfreien Jungs in Speedos und Jockstraps, die ich normalerweise in meinen Videos habe."

Es habe bereits vor einigen Jahren eine Femme-Stolz-Bewegung gegeben, diese sei aber nicht sehr sichtbar geworden.

„Es ist an der Zeit, dass wir alle Femininen umarmen . Ob wir schwul oder hetero sind, wenn Männer mit ihren weiblichen Seiten in Berührung kommen, gibt es ein wahres Gefühl der Ermächtigung."

Bezogen auf Trump sagte er:

„Wir haben einen Präsidenten, der uns von der Volkszählung ausnehmen will und einen Vizepräsidenten, der glaubt, dass eine Schocktherapie Homosexuelle heilen kann. Am Ende des letzten Jahres habe ich geschworen, mit meiner Musik und den Videos so schwul wie möglich zu sein. Wir müssen sichtbarer als je zuvor und ich hoffe, dass ich dazu inspiriere."