Das Album schoss bei uns auf Platz eins, in den USA und UK erreichte es Platz zwei, klar, dass die Queen of Pop damit auf Tour ging. Mitte September erscheint „Rebel Heart Tour“ als Blu-Ray, 2CD, Download und DVD.

„Die Aufnahmen für den Film MADONNA: REBEL HEART TOUR entstanden an unterschiedlichen Locations auf der ganzen Welt – sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen – und enthalten reichlich bisher unveröffentlichtes Material“, verrät das PR-Team der „Frozen“-Sängerin, die 1982 mit „Everybody“ ihren ersten Hit landen konnte. „Der Höhepunkt des Ganzen sind die Aufnahmen von den Shows in der Qudos Bank Arena (früher Allphones Arena) in Sydney, Australien, im März 2016. Regie für MADONNA: REBEL HEART TOUR führten Danny B. Tull und Nathan Rissman; beides langjährige Partner von Madonna, die schon an Kinofilmen und Tourneefilmen mit ihr gearbeitet haben.“

Freuen kann man sich auf 22 Lieder, darunter Hits wie „Music“ und „Deep and Deeper“ in einer wirklich fetten Show. Insgesamt umfasste die Tour 82 Auftritte und eine zusätzliche „Tears of A Clown“-Fanclub Show in Melbourne (entgegen einiger Stimmer, war sie dabei NICHT betrunken, sonst hätte sie ja nicht einen Clown mimen können – die Lieder dieser Show sind übrigens eher melancholisch), mit 1.045.479 Zuschauern spielte die Tour 169,8 Mio. Dollar ein und wurde eine ihrer erfolgreichsten.

Schön und gut zu wissen: Das Artwork der DVD wurde von Madonna-Fan Aldo Diaz designt!

