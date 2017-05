Machine Gun Kelly kommt gut

× Erweitern Foto: Casey McPerry Machine Gun Kelly

Er steht auf Analsex, sie klasse aus uuuund ist der featured Artist bei einem aktuellen Klubhit einer Girlgroup. Und der Rapper hat ein neues Album draußen.

× Erweitern Foto: www.instagram.com/machinegunkelly Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly ist die coole Socke, die der Pop-Nummer „No More Sad Songs“ von Little Mix den hippen Touch und einen fetten Schuss Erotik verleiht. Eben erst veröffentlichte Machine Gun Kelly (27) sein Album „bloom“. Der Rapper aus Cleveland läuft hier einmal mehr zur Höchstform auf. Unsere Anspieltipps sind „Bad Things“ und „At My Best“.

http://www.machinegunkelly.com/

https://www.instagram.com/machinegunkelly/