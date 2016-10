M.A.N.D.Y. DEBÜTIEREN

M.A.N.D.Y.

Patrick Bodmer und Philipp Jung sind als M.A.N.D.Y. schon seit 16 Jahren aktiv und erfolgreich. Und jetzt veröffentlichen sie endlich ihr DJ-Debutalbum.

„Double Fantasy“ enttäuscht in keinster Weise, hier versammelt das Duo einen Klopfer nach dem nächsten – und ihren Klassiker „Body Language“ gibt es in einer 2016er-Version als Schmankerl obendrauf. Warum hat es so lange gedauert? „Wir wollten keinen Schnellschuss!“, beton Philipp. Nein, so ist super. Unsere Anspieltipps sind „Wandler“ und „Rabbit Mountain“.