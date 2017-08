Lizz Wright hatte ein Thema

× Erweitern Foto: Jesse Kitt Lizz Wright

Dem Vorschlag ihrer Plattenfirma, ein Album nur mit Coverversionen aufzunehmen, wollte die Jazz-Sängerin nicht einfach so nachkommen.

Nicht die Standards erneut. Nein, Lizz Wright dachte an die Jazz-Ikone Nina Simone, an den Dokumentarfilm „What happened, Miss Simone?“, in dem die Legende sagt: „Es ist die Pflicht eines Künstlers, auf die Zeit zu antworten.“ Das sieht Lizz genauso. Und was ist die Antwort auf diese unsere Zeit? Grace, also Wohlwollen, (Gottes) Gunst, Nächstenliebe. Alle 13 Lieder auf ihrem Album „Grace“ haben dieses Leitmotiv. Unsere Anspieltipps sind „Seems I’m Never Tired of Lovin’ You“, „Every Grain of Sand“ und „What Would I Do Without You?“.

× Erweitern Foto: Jesse Kitt Lizz Wright

