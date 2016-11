Lina Maly mit neuer Single und Tour

Sie zog gerade erst aus dem Elternhaus am behüteten Hamburger Stadtrand in die erste eigene Wohnung in Berlin. Lina Maly meldet sich mit „Meine Leute" zurück.

„Zu Hause ist da, wo ihr seid. Die zweite Luft, wenn ich zu schnell renn. Mein Dopamin, wenn ich unten bin. Ein Gefühl, das aus Liebe schreit: zu Hause, zu Hause ist da, wo ihr seid“, singt Maly zu einer sanft treibenden, mit viel Atmosphäre aufgeladenen Melodie, in der sich Gitarre, Bass und Piano mit tief brummenden Synthies und hellem Glockenspiel zu einem durch und durch optimistischen Song verbinden. Produzent der neuen Single-Version von „Meine Leute“ ist wie schon auf der Album-Version Jochen Naaf (Maxim, Bosse).

„Wir brechen auf, brechen aus, starten hier. Jeder allein, doch wir bleiben zusammen. Wir können uns blind vertrauen, auch wenn ich euch gerade nicht sehen kann“, fasst Lina Maly in ihrer neuen Single das kostbare Gefühl in Worte, Menschen zu haben, die einen in- und auswendig kennen und auf die man sich blind verlassen kann – egal wann, egal wie, egal wo. „Ich bin sehr ehrlich und sehr treu, was meine Freunde angeht“, kommentiert Lina, die daher auch ihre Musik immer ein Stück weit ihren engsten Wegbegleitern widmet: „Ich singe mich selbst an, um mir Mut zu machen, aber meine Musik soll auch ein Appell an meine Freunde sein“.

Lina Maly – Nur zu Besuch Tour 2016

28.11. Dresden, GrooveStation (hochverlegt aus Bärenzwinger)

29.11. Köln, Studio 672

30.11. Heidelberg, Halle02 Club

03.12. München, Milla

04.12. Berlin, Musik & Frieden

05.12. Hannover, Lux

06.12. Hamburg, Knust

http://lina-maly.de/