In drei Tagen debütiert unsere ESC-Hoffnung

Am 28. April ist es soweit, dann wird das erste Album von LEVINA veröffentlicht: „Unexpected“. Musik macht sie aber schon eine ganze Weile – obwohl sie est 25 Jahre alt ist.

„Ich habe das Gefühl, dass ich mich seit Jahren auf diesen Moment vorbereite. Es ist ja nicht so, dass für mich immer alles glatt lief – es gab Enttäuschungen und Rückschläge, gerade wenn man für die Musik alles auf eine Karte setzt – deswegen spüre ich eher so etwas wie Entspannung, weil jetzt alle Türen offen stehen. Das alles kam zwar rasend schnell, aber ich fühle mich absolut bereit dafür und freue mich einfach sehr“, verrät sie. Aufgeregt ist sie scheinbar gar nicht: „Das kommt vielleicht daher, dass ich schon so lange Musik mache – nur eben nicht vor einem so großen Publikum“, verrät sie lachend.

Beim Eurovision Song Contest wird sie für Deutschland mit „Perfect Life“ antreten, nicht der erste Wettbewerb der Bonnerin.

„Die Wettbewerbe kamen eher auf mich zu, als dass ich sie gesucht hätte. Schön war, dass die Musikschule mich vorschlug oder es handelte sich um Schul- oder Uni-Projekte. Ich habe das immer als Möglichkeit empfunden, neue Erfahrungen zu machen. Natürlich möchte man wissen, wo man steht, aber ich versuche, keine festen Erwartungen zu haben und das Beste aus allem zu machen. Vielleicht leide ich deshalb nicht unter allzu krassem Lampenfieber. Ich bin dadurch eigentlich eher ‚angeschaltet’“, erzählt die Sympathische, „Natürlich war ich zum Beispiel beim TV-Vorentscheid aufgeregt, aber ich versuche dann bei mir zu bleiben, zu atmen, die Augen zu schließen und es dann so zu machen, als würden nur zwanzig Leute zuhören. Ich kann das durchaus genießen. Die gigantische ESC-Show werde ich versuchen ähnlich anzugehen und mich nicht allzu verrückt zu machen. Mich interessiert in erster Linie das tolle, grenzüberschreitende Musikfest und nicht nur die Platzierung. Mein Ziel ist es, eine Performance abzuliefern, auf die ich stolz sein kann und die ich mir hinterher noch gerne ansehen werde. Und wenn mein Auftritt den Menschen im Saal und an den Bildschirmen gefällt, bin ich auf jeden Fall glücklich.“

Wir drücken die Daumen!