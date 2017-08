Leipzig ohne Wurst

× Erweitern Foto: André Karsai Conchita und Band

Das geplante Konzert der ESC-Gewinnerin Conchita Wurst in Leipzig wurde heute abgesagt.

Als Grund wurden „technische Gründe“ angegeben. Schade! Die dortige Szene hatte sich sicher schon auf Hits wie „Colours of Your Love“ gefreut. Geplant war das Konzert für den 6. November im Gewandhaus zu Leipzig. Die technischen Gründe waren wohl leider in den ca. drei Monaten bis zum Konzert nicht lösbar ... Gut zu wissen: Die Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Als Trost gibt es hier ein Video mit der bärtigen Sängerin: