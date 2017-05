Das zweit Album ist immer so eine Sache. Hier zeigt sich dann, ob man als Künstler_in bestehen bleibt, oder ob man in der Versenkung verschwindet. Und Lea Michele beweist mit „Places“, dass sie ihren Platz in der Musikwelt und in den Charts gefunden hat!

Der ehemalige TV-Star („Glee“) arbeitete für das neue Album mit u. a. Toby Gad (Beyoncé & Sandra) und John Shanks (Van Halen, Bon Jovi) zusammen – Pop der Extraklasse mit etwas 1980er-Flair. Unser Anspieltipp ist der Hit „Anything’s Possible“: