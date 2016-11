Laura Pergolizzis mit Death Valley auf Tour

Der lange Weg zum Erfolg Laura Pergolizzis, besser bekannt als LP, startete bereits in den frühen 2000er Jahren. Seinerzeit veröffentlichte sie zwei Soloalben. Danach begann die junge Künstlerin, Songs für große Acts wie Rihanna und Christina Aguilera zu schreiben.

× Erweitern Foto: Michael Comte Laura Pergolizzis „LP"

Erst 2012 besann sie sich wieder auf ihre eigene Karriere und veröffentlichte die EP „Into The Wild“ (Live AT EastWest Studios). Der gleichnamige Titeltrack wurde für einen Werbespot der Citibank verwendet und erregte weltweit große Aufmerksamkeit. In ihrem Schaffen bestätigt, veröffentlichte sie 2014 ihr drittes Album „Forever For Now“.

Die Songs wurden von der Presse als „gewaltige, sich steigernde Popsongs“ (American Songwriter) und „packende Powerballaden“ (NPR) bejubelt. Und sowohl beruflich als auch privat ging es mit „Forever For Now“ steil bergauf. „Das war eine wirklich glückliche Zeit für mich, was sich auch in meinem Songwriting widerspiegelte.“, erinnert sich LP. „Wenn diese Platte die Party war, ist mein neues Album so etwas wie der Kater danach.“

Mit dem Nachfolger von „Forever For Now“, dessen Titel noch bekannt gegeben wird, veröffentlicht LP ihr Debüt bei BMG. Als kleiner Vorgeschmack erscheint die EP „Death Valley“. Die Songs sind eher dunkel und nachdenklich und handeln vom Ende einer langen, vergifteten Beziehung.

Neben dem Titeltrack beinhaltet die Single auch den Song „Lost On You“. Beide Tracks vermitteln die Einsamkeit und das mentale Durcheinander, mit denen sich LP konfrontiert sah. „Es fühlte sich nur natürlich an, diese beiden Stücke gemeinsam zu veröffentlichen. Sie sind ein Vorbote auf mein neues Album. Ich habe sie geschrieben noch bevor ich wusste, was eigentlich mit mir los war. Wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschlossen habe und mich einfach nicht mit der Realität auseinandersetzen wollte. Sie sind die perfekte Fortsetzung von „Forever For Now“.

Termine:

28.11. Berlin, Lido

30.11. Köln, Stadtgarten