Kylie Minogue natürlich schöner

Spätestens nächstes Jahr soll das neue Album der Popmusikerin erscheinen. Aber schon jetzt kann man sich freuen.

Für sie. Denn die 49 Jahre junge Sängerin macht es wie viele (weibliche) Stars gerade: Detox statt Botox. Ja, Die „Can't Get You Out of My Head“-Sängerin steht endlich zu ihren Falten. „Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich mit Botox behandel lies. Aber ich habe es eingestellt. Ich habe Falten, die kannst du sehen“, verriet sie unlängst gegenüber der Presse.

Scheinbar unwichtig, aber im großen Ganzen betrachtet ein guter Schritt in ein wieder normales Erscheinen, dass letztendlich auch den Druck nimmt von uns Normalos, immer sehr jung aussehen zu müssen. Die Promis setzten einst den unsäglichen Botox-Trend, jetzt scheinen sie erkannt zu haben, dass natürlich immer noch am schönsten ist.

Ein bisschen Tricksen ist natürlich erlaubt, bei Instagram etwa gehören Filter ja zum guten Ton – man kann sich aber auch mit lachenden Menschen umgeben, wie Kylie in dem Bild oben, das aus ihrem Kalender entnommen ist, denn Lebensfreude ist die schönste Zierde.

