75 Jahre galten sie als verschollen

Die drei Familienporträts des Kunsthändlers und Autors Wilhelm Uhde (1874 – 1947) sind jetzt im Schwulen Museum in Berlin zu sehen.

Es handelt sich hierbei um ein Selbstporträt von Helmut Kolle** und zwei Gemälde von Andrè Lanskoy (1902 – 1976). Bis Februar 2019 sind sie nun in Berlin zu sehen, zuvor wurde sie in „Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut“, kurz LaM ausgestellt.

Lanskoy malte den Kunsthändler Wilhelm Uhde* um 1929 im blauen Frauenkleid (Bild unten) – damals ein sicherer Skandal, doch das Bild wartete über Jahrzehnte in Privatbesitz, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit, auf seine Entdeckung ...

„Auf dem zweiten Gemälde (grünes Bild rechts) ist die berühmte russische Malerin Sonia Terk (1885 – 1978) zu sehen, mit der Wilhelm Uhde 1908 für kurze Zeit eine Scheinehe einging“, verrät der Kunstliebhaber Peter Büttner dazu.

www.schwulesmuseum.de

*Wilhelm Uhde gilt als der Entdecker Pablo Picassos, der Kubisten und der sogenannten Primitiven

**Helmut Kolle (1899 – 1931) war ein erst spät zu Ruhm gekommner Maler, zudem der Lebensabschnittsgefährte Uhdes