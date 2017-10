Uli Pforr: „Links könnte doch noch eine Hure mit drauf“

× Erweitern Foto: Litla/Yvonne Gerlich Uli Pforr

Der Hamburger Maler ist bundesweit mit seiner Kunst erfolgreich, gerade stellt er in der Hamburger HafenCity aus. Wir trafen ihn bei einem Kurztrip in Berlin.

Wie entsteht ein Bild bei dir, was inspiriert dich?

Ich habe oft extreme Träume, Wunderland- und Albträume. Die können Inspiration sein. Oder auch mein Leben, die Szene, lustige und komische Situationen ... Wenn es mich dann gepackt hat, eile ich schnell ins Atelier und lege los. Es fließt dann nur so aus mir raus.

Ich habe gehört, dass du mitunter nur zwei Tage für ein Bild brauchst. Stimmt das?

Ja, das stimmt. Am liebsten male ich auf großen Leinwänden. Ich beginne mit dem Hintergrund, male und male – so, wie es aus mir rauskommt. Gerne baue ich auch kleine Insider ein, so etwas, dass der Kapitän auf dem Schiff mein Vater ist. Und manchmal denke ich dann noch: Ups! Links könnte doch noch eine Hure mit drauf! (lacht)

Es scheint, als ob die Szene dich sehr inspiriert.

Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, bei Flensburg, da hat mich in Hamburg natürlich das Nachtleben inspiriert. Transen, Prostituierte ... Ich war wie ein kleiner Frosch: neugierig und mit großen Augen. Mich hat immer interessiert, wie es danach und dahinter ist, nach dem „Auftritt“ im Nachtleben.

Malst du lieber Transen oder Prostituierte?

Beide! Ich würde mich da nicht festlegen. Mich beeindrucken starke und resolute Frauen.

Verrate mir doch etwas zu „Parallelwelten“.

Die Ausstellung fing im Oktober letzten Jahres an, eigentlich war sie nur für zwei Monate geplant, aber sie lief so gut, dass wir immer weitermachen konnten. Bis November oder Dezember wird es auf jeden Fall weitergehen.

Und was hat es mit FY I AM FAMOUS auf sich?

Simone, Sven und ich haben eine kleine Galerie gegründet. Simone macht das Verkaufstechnische und E-Mails, also das, was ich nicht so kann, das Management. Sven hat noch eine eigene Agentur, der übernimmt die Plakate, und ... ich male!

*Interview: Michael Rädel

FY I AM FAMOUS Galerie der Künstler, Großer Grasbrook 9, Hamburg, Do – Fr 12 – 19 Uhr, Sa – So 13 – 19 Uhr, www.f-you.de