Na, gefällt dir Steven?

Der Engländer ist eines der Models aus dem neuen Magazin meat.

Der Fotograf und Herausgeber Adrian Lourie hat eine Mission. Er will, dass die schwule Welt weg kommt von stereotypen muskelbepackten Megamännern.

Jeder Körper ist schön!

Daher wählt er seine Models auch nicht über Agenturen sondern über private Kontakte aus. Sexy und natürlich, der Gedanke und die Männer.

„Our meat twenty-six cover star @whatdidstevendo naked on his bed no less“ – so freut sich schon das Team von meat auf Instagram.

https://www.instagram.com/meat.zine/?hl=de

meat 26 gibt es u. a. bei:

Erlkoenig, Nesenbachstraße 52, Stuttgart, www.buchladen-erlkoenig.de

Eisenherz, Motzstraße 23, Berlin, http://www.prinz-eisenherz.com/

Und natürlich hier: www.meatzine.com

