Mr Outdoors tut Gutes

Seinen Prachthintern kennt man, wenn man als queerer Mensch durchs Internet surft. Wir befragten den Mann dazu.

Wer schießt eigentlich die ganzen Bilder von dir?

Die meisten mache ich selbst, sehr nützlich ist dabei mein Remote Control Tripod.

Dein Hintern, also du, du bist sehr sportlich.

Na, ich wandere viel und kraxel die Berge rauf ...

Verrate uns die Idee hinter ButtForGood.

Erst mal vorweg: Ich hätte nie gedacht, dass Mr Outdoors so erfolgreich werden würde und so viel positives Feedback bekommen würde. Als ich merkte, dass die Anzahl meiner Follower durch die Decke ging, überlegte ich mir, was ich Gutes tun könnte mit meiner Popularität. Und da viele Follower sich erkundigten, ob man Bilder kaufen könnte, kam ich auf die Idee, Charity-Organisationen zu unterstützen. So fügte sich alles zusammen. Mit einem Teil des Erlöses unterstütze ich u. a. Planned Parenthood, ACLU und Black Lives Matter.

Dann kommst du viel rum, oder?

Ja, Reisen sind meine große Leidenschaft. Ich lerne die Welt kennen – und ich erfahre dabei auch sehr viel über mich!

Was planst du für 2018?

Ich hoffe, dass ich Japan bereisen werde ... Und dass ich jede Menge Geld für Charity sammeln kann.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/misteroutdoors

www.ButtForGood.com