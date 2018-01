Mit Können, Kunstverstand und Hoden

× Erweitern Paul DeFlorian „The Horns Are Sweet Movie SneakPeak“

„Ich habe einen sinnlichen Zugang zum Leben, den transportiere ich auch mit meiner Kunst. Ich denke auch nicht, dass man einen Künstler und seine Kunst auseinanderdividieren kann“, verriet uns der Künstler Paul DeFlorian einmal im Interview, als wir ihn in seinem Atelier besuchen durften.

„Dass ich mich auf den männlichen Körper konzentriere, ist auch ein Statement, denn in den letzten Jahrhunderten strotzte die Kunst nur so vor nackten Frauen – männlich, heterosexuell männlich, in Szene gesetzt. Das versuche ich aufzubrechen!“

Sein neues Projekt „The Horns Are Soft And Sweet Tonight“ ist am 30. Januar ab 18 Uhr im Salzamt Atelierhaus, Atelier 7, Obere Donaulände 15 in 4020 Linz im schönen Österreich zu erleben.

„It is always 3 o'clock in the morning, bright neon light is reflected on unclear skin, your true-real-love is abusive, absent, dead or was not born yet and everyone is waiting for something but together with the flickering displays your chemically enhanced inner voices are whispering: Nothingness“, ist sein Statement hierzu.

Erleben wird man u. a. „sexy banana-testicle-monotype-prints“ und erotische Bilder von Polizisten – sowie eine sinnliche Portion Gesellschafts- und Kapitalismuskritik.

www.pauldeflorian.com