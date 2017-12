Matisse – Bonnard. „Es lebe die Malerei!“

Henri Matisse (1869 – 1954) und Pierre Bonnard (1867 – 1947): zwei herausragende Protagonisten der Klassischen Moderne zeigt das Städel Museum in einer Sonderausstellung erstmals gemeinsam in Deutschland. Die beiden Künstler, die über 40 Jahre lang eine enge Freundschaft pflegten, setzten sich intensiv mit den Sujets Interieur, Stillleben, Landschaft und besonders auch dem weiblichen Akt auseinander. Das Städel zeigt über 100 Gemälde, Plastiken, Zeichnungen und Grafiken und eröffnet damit einen Dialog zwischen Matisse und Bonnard, der neue Perspektiven auf die Entwicklung der europäischen Avantgarde vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ermöglicht. Als besonderer Höhepunkt werden die beiden Bilder ausgestellt, die die Künstler jeweils von einander besaßen. Sie werden hier zum ersten Mal gemeinsam gezeigt. Der programmatische Ausruf, mit dem Matisse seinen Freund Bonnard am 13. August 1925 grüßte, verleiht der Ausstellung ihren Titel „Es lebe die Malerei!“.

13.9. – 14.1.18, Städel Museum, Dürerstraße 2, Frankfurt, www.staedelmuseum.de