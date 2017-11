Martin Kohlstedt live

× Erweitern Foto: J. Konrad Schmidt Martin Kohlstedt

Sein neues Opus namens „Strom“ ist ein sehr melancholisches Werk, tiefsinnig, ruhig. „Ein Handstreich der Unbarmherzigkeit, das Klavier den Elementen auszusetzen“, beschreibt der in Thüringen geborene Komponist sein drittes Album – es wurde einmal mehr pure Kunst.

Am 17.11. erscheint „Strom“ und wird auch live präsentiert, am 29.11. zum Beispiel in Köln (Altes Pfandhaus), am 2.12. in Bremen (Kito), am 6.12. in Mannheim (Alte Feuerwache) und vom 15. – 17.12. in Berlin (Silent Green). Das Konzert am 21.12. in der Hamburger Elbphilharmonie ist schon ausverkauft: Gratulation!

martinkohlstedt.com