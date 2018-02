INTERVIEW: David Lei Brandt & Josh Randall

Mit der Musical-Show BOYBANDS FOREVER touren David Lei Brandt und Josh Randall (der Blondierte) derzeit durch Deutschland. Wir freuen uns auf unsterbliche Popsongs, Teenager-Nostalgie und ganz viel kreischendes Fantum.

× Erweitern Foto: O. Walterscheid

David, du warst tatsächlich mal Mitglied einer waschechten Boyband. Wie war das damals?

David: Teil von Varsity Fanclub zu sein, hat mein Leben verändert. Vom Zusammenleben mit den anderen über das Musikmachen bis hin zum Touren und Treffen von Fans aller Art – es gab nicht einen langweiligen Moment.

Werfen Groupies wirklich Schlüpfer auf die Bühne?

David: Ja, Mädchen werfen wirklich Schlüpfer und BHs auf die Bühne. Manchmal sogar Kondome mit Telefonnummern drauf.

Josh, du spielst die Rolle des Sunshine John, den stereotypen Anführer jeder Boyband. Wie viel Sunshine steckt in dir?

Josh: Sunshine John ist der Anführer der Gruppe und die Stimme der Vernunft. Er ist derjenige, der all die unterschiedlichen Persönlichkeiten innerhalb der Band zusammenhält. Loyal, ambitioniert und ein hoffnungsloser Romantiker – genau wie ich.

Als hoffnungsloser Romantiker: Was ist das Schlimmste daran, in einer Boyband zu spielen?

Josh: In der Show spiele ich unglücklicherweise den Blondie. Das ist für mich dann wohl auch das Schlimmste daran, in einer Boyband zu sein: all die Vintage-Frisuren.

Freut ihr euch auf eure Deutschlandtour?

David: Ich freu mich immer darauf, durch Deutschland zu touren. Meine Lieblingsstadt ist Hamburg und ich erwarte definitiv, dass Schlüpfer auf die Bühne geworfen werden. (lacht)

Josh: Ich bin auch super aufgeregt – sowohl auf Tour zu gehen als auch alles durch unsere fiktive Boyband zu erleben. Duisburg ist auf meiner Liste an Städten, die ich noch einmal besuchen will, weil wir dort auch geprobt haben. Wer weiß, vielleicht imitiert Leben ja Kunst.

*Interview: Dennis Stephan

Boybands Forever, www.boybands-forever.de

Jetzt auf Deutschlandtour!

Unter anderem:

10.2. Frankfurt am Main

21.2. Bremen

24.2. Hamburg

10.3. Köln

19.10. Frankfurt am Main

23.10. Berlin