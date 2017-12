× Erweitern Foto: Angelo Marino, Another Story, Février 2014

Gleich drei große Künstler sind ab Dezember in der Helmut Newton Stiftung zu erleben.

Bis in den Mai 2018 hinein kann man hier die Kunst von Guy Bourdin („Image Maker“), Helmut Newton („A Gun for Hire“) und Angelo Marino („Another Story“) ganz nah betrachten – und das nur wenige Sekunden vom Bahnhof Zoo entfernt! Zum Beispiel die Fotokunst von „VOGUE“-Fotograf Guy Bourdin, der vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren mit spekatakulären Bildern begeisterte. Oder auch die Bilder von Helmut Newtons ehemaligem Assistenten Angelo Marino, dessen Bilder es uns besonders angetan haben.

1.12.2017 – 13.5.2018, Guy Bourdin. Image Maker/Helmut Newton. A Gun for Hire/Angelo Marino. Another Story, Helmut Newton Stiftung, Berlin, U/S Zoologischer Garten, 11 Uhr