Hyggelige Gartenpartys und erotische Arschfotos

Gelungene Selfies bedeuten für Menschen mit geringem Selbstwert Glück, so sagt man. Für einen Sammler bedeutet Glück, wenn er endlich die einst nur in Japan erschienene Remix-Maxi-CD seines Lieblingskünstlers auf einem Flohmarkt findet. Und Familie ist Glück. Freunde. Natur. Doch was ist Glück eigentlich?

Dieser Frage geht seit vier Jahren das Kollektiv Tod nach. Die Künstler beschäftigen sich mit dem Thema auf verschiedenste Weisen: Malerei, Bücher, großformatige Holzschnitte, Zeichnungen, Skulpturen, Plastiken, Monotypien und Drucke. Mit all diesen Kunstformen nährt sich das Kollektiv dem Glück.

Doch was ist passiert, wenn dann irgendwann ein ganzes – abgebildetes – Leben auf dem Flohmarkt landet? All die Schnappschüsse von glücklichen Momenten. Egal, ob es sich um Kinderbilder, Haustiere, Urlaubsaufnahmen, Gartenpartys, Geburtstage oder Arschfotos handelt. Das Glück war in dem Moment da. Und wurde mit der Kamera, mit dem Handy eingefangen. Und ist nun vergangen, denn der, den diese Erinnerung glücklich machte, ist nicht mehr. Außer, die Bilder finden einen neuen Besitzen – bzw. die Facebook- oder Instagram-Seite wird nicht deaktiviert.

Erinnerungsbilder können glücklich machen

„Aber trotz allem scheint diese Bilder eine gewisse Anstrengung zu durchströmen. Die Hauptprotagonist_innen der Fotos tragen immer dasselbe Lächeln. Es sitzt und passt, wie ein maßgeschneidertes Kleid. Hat das große Glück nur ein Gesicht? In der Konstruktion der eigenen Geschichte scheint niemand zu wünschen, ein Gefühl durchscheinen zu lassen, welches das Bild des großen Glücks in Frage stellen könnte“, schreibt die Galerie neurotitan im Haus Schwarzenberg neben den Hackeschen Höfen in Berlin-Mitte dazu. Hier ist ab 12. Mai bis zum 9. Juni die Ausstellung „GLÜCK“ zu sehen.

„GLÜCK“ in der Galerie neurotitan im Haus Schwarzenberg, Rosenthaler Str. 39, 2. Hof, 1. OG, S Hackescher Markt, U Weinmeisterstraße, Berlin, Vernissage am 12. Mai ab 19 Uhr mit anschließendem Konzert von The Soul of Elvis und aftershowparty im Eschschloraque rümschrümp, Finissage und Hoffest am 9. Juni ab 14 Uhr, Kunstverlosung um 16:30 Uhr, www.neurotitan.de, kollektivtod-verlag.de