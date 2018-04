× Erweitern Frank Lorenz

Schon oft wollte er sich von der Kunstwelt zurückziehen. Umso schöner, dass er immer weiter macht. Erfolgreich!

„Ich beobachte gerne, obwohl ich recht zurückgezogen lebe. Im Nachtleben bin ich zum Beispiel so gut wie gar nicht unterwegs“, verrät der 1973 geborene Wahl-Berliner mit Tübinger Wurzeln über die Motive seiner Acrylbilder. „Inspirieren kann mich alles, vor allem der Underground dieser Stadt. Mich beflügeln Bewegung und das Leben an sich“. Ab dem 5. Mai ist seine Kunst in der Galerie Bovistra in Stuttgart zu sehen.

„2012 zeigten wir zum ersten Mal seine Bilder in einer Gruppenausstellung in unserer Stuttgarter Galerie zum Thema ‘Masculine‘. Seit diesem Moment war Lorenz jedes Jahr mit seinen Bildern bei dieser Gemeinschaftsausstellung vertreten“, ergänzen die Galeristen Ralf Wehrle und Uwe Frank, die ihr Studio übrigens in Mönchweiler im Schwarzwald haben.

Frank Lorenz: One Artist Show, Vernissage: 5. Mai, 19 Uhr in der Galerie Bovistra, Ludwigstraße 66, Stuttgart, die Ausstellung endet am 13. Juli, www.bovistra.com